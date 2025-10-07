Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Standard Chartered zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 14,49 GBP zeigte sich die Standard Chartered-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.
Zum Vortag unverändert notierte die Standard Chartered-Aktie um 15:53 Uhr im London-Handel bei 14,49 GBP. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,54 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,41 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,46 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 699.479 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 14,80 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 2,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.10.2024 bei 8,17 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 43,61 Prozent Luft nach unten.
Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,439 USD ausgeschüttet werden.
Standard Chartered veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,54 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 7,88 Mrd. GBP, gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,33 Prozent präsentiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,04 USD je Aktie.
