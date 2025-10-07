Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 14,45 GBP abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 14,45 GBP ab. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,41 GBP. Bei 14,46 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 379.648 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,80 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 2,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,17 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,439 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,290 GBP aus.
Standard Chartered veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 7,88 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Standard Chartered die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
