Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag in Grün

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Standard Chartered-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 14,17 GBP.

Im London-Handel gewannen die Standard Chartered-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Bei 14,22 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,07 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 553.756 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,50 GBP erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 2,34 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,51 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 46,96 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,650 USD.

Am 31.07.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,54 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2027 2,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

