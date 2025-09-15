DAX23.629 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,98 -0,8%Gold3.657 +0,3%
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag mit Abschlägen

19.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 14,26 GBP.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 14,26 GBP. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 14,16 GBP. Mit einem Wert von 14,27 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.641.799 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 14,50 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2024 bei 7,51 GBP. Abschläge von 47,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,290 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,438 USD.

Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7,88 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

