Blick auf Aktienkurs

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered verzeichnet am Vormittag Verluste

19.09.25 09:27 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 14,24 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,40 EUR 0,20 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 14,24 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 14,24 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,27 GBP. Zuletzt wurden via London 99.329 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,50 GBP. Mit einem Zuwachs von 1,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,51 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,438 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,04 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

