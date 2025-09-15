DAX23.624 +1,1%ESt505.448 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.153 +0,3%Nas22.527 +1,2%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1785 -0,3%Öl67,59 -0,5%Gold3.640 -0,5%
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Kursentwicklung im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Standard Chartered am Donnerstagnachmittag ins Plus

18.09.25 16:11 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Standard Chartered am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 14,23 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,20 EUR 0,10 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 14,23 GBP zu. Bei 14,25 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,10 GBP. Zuletzt wurden via London 810.578 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 14,50 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,91 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,51 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,19 Prozent.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,290 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,650 USD aus.

Standard Chartered ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
