Notierung im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gibt am Mittag nach

18.09.25 12:07 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 14,08 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,20 EUR 0,10 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 14,08 GBP ab. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,08 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,10 GBP. Zuletzt wechselten via London 524.892 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 14,50 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 2,98 Prozent zulegen. Am 24.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,51 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 46,63 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,650 USD belaufen.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,88 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,71 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
