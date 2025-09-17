Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung
Die Aktie von Standard Chartered zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 14,16 GBP zeigte sich die Standard Chartered-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Standard Chartered-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 14,16 GBP. In der Spitze gewann die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,21 GBP. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 14,10 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,10 GBP. Bisher wurden heute 60.249 Standard Chartered-Aktien gehandelt.
Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 14,50 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 2,44 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2024 Kursverluste bis auf 7,51 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,650 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,33 Prozent zurück. Hier wurden 7,88 Mrd. GBP gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,71 USD im Jahr 2027 aus.
