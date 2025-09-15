Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Standard Chartered-Kurs

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 14,34 GBP zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 14,34 GBP. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,34 GBP aus. Mit einem Wert von 14,27 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.977.030 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,50 GBP. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 1,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,51 GBP. Dieser Wert wurde am 24.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 90,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,438 USD aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Am 29.10.2026 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,04 USD je Aktie belaufen.

