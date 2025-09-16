Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Standard Chartered

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 14,05 GBP ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 14,05 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 14,05 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 14,07 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.247 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,50 GBP erreichte der Titel am 16.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 3,20 Prozent wieder erreichen. Bei 7,51 GBP fiel das Papier am 24.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,650 USD.

Standard Chartered gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Standard Chartered mit einem Umsatz von insgesamt 7,88 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,33 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,71 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik