Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Montagvormittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Mit einem Wert von 14,33 GBP bewegte sich die Standard Chartered-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 14,33 GBP zeigte sich die Standard Chartered-Aktie im London-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,39 GBP. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 14,31 GBP. Mit einem Wert von 14,37 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 65.001 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 14,50 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 1,22 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2024 bei 7,51 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,55 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,438 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 31.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 7,88 Mrd. GBP, gegenüber 8,32 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,33 Prozent präsentiert.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,04 USD fest.

