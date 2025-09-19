DAX23.497 -0,6%ESt505.443 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1775 +0,3%Öl66,29 -0,6%Gold3.728 +1,2%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Bank - 'Kaufen'

22.09.25 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,50 EUR -0,35 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.442,2 PKT -16,2 PKT -0,30%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) von 32 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Aufnahme in den Eurostoxx 50 ist die logische Konsequenz aus der deutlichen Ergebnisverbesserung der Deutschen Bank in den letzten Jahren", schrieb Analyst Philipp Häßler am Montag. Er sieht weiteres Potenzial für Ergebnissteigerungen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
11:06Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11:06Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

