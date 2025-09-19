ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Bank - 'Kaufen'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) von 32 auf 34,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Aufnahme in den Eurostoxx 50 ist die logische Konsequenz aus der deutlichen Ergebnisverbesserung der Deutschen Bank in den letzten Jahren", schrieb Analyst Philipp Häßler am Montag. Er sieht weiteres Potenzial für Ergebnissteigerungen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:06
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
