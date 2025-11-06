Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 31,59 EUR ab.
Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 31,59 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,39 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,66 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.696.167 Stück gehandelt.
Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 1,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 33,38 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,11 Mrd. EUR.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,02 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
