Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 31,39 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 31,39 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 31,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 163.221 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,61 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 15,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,26 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,38 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 29.10.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,82 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,91 Prozent auf 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,59 Mrd. EUR gelegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank für europäische Aktien vs. US-Titel positiv gestimmt

TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang

Deutsche Bank-Aktie gewinnt: Eigenkapitalanforderungen sinken leicht