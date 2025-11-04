Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Dienstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 30,68 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 30,68 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,63 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,89 EUR. Zuletzt wechselten 273.825 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 4,99 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 50,14 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,38 EUR.

Am 29.10.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 15,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,01 EUR je Aktie belaufen.

