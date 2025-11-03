Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Montagmittag
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 31,62 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:49 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 31,62 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,81 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.329.287 Deutsche Bank-Aktien.
Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 32,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 51,61 Prozent sinken.
Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 33,38 EUR.
Deutsche Bank ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
