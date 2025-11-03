Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 31,17 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 31,17 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,81 EUR zu. Bei 30,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.645.983 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,35 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 15,30 EUR. Abschläge von 50,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,38 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 29.10.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,11 Mrd. EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 3,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

