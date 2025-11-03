Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Montagvormittag zu

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 31,04 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 31,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,04 EUR. Bei 30,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 171.122 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 15,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 102,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 33,38 EUR angegeben.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 0,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,11 Mrd. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,01 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

