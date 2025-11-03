AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank steigen - Kapitalanforderungen, Investorentag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) haben am Montag von einer Meldung zu Kapitalanforderungen profitiert. Auch ein positiver Analystenkommentar dürfte geholfen haben. In der Spitze kletterten die Titel bis 31,81 Euro und nahmen Kurs auf den Mitte September erreichten höchsten Stand seit Anfang 2014. Zuletzt gewannen sie 1,5 Prozent auf 31,41 Euro.

Dem deutschen Branchenprimus zufolge fallen die Kapitalanforderungen (SREP), zu denen die Europäische Zentralbank (EZB) die Deutsche Bank zur Sicherstellung der Solvenz verpflichtet, ab 1. Januar 2026 geringer aus als 2025.

Ferner hob in einer aktuellen Einschätzung die Bank of America (BofA) das Kursziel für die Papiere der Deutschen Bank von 33,60 auf 36,50 Euro an und rät weiter zum Kauf. Das solide dritte Quartal sorge vor dem Kapitalmarkttag am 17. November für Vertrauen, schrieb Analyst Tarik El Mejjad. Dies werde der nächste große Kurstreiber. Bis 2028 rechnet der Experte mit Ausschüttungen im Volumen von 18 Milliarden Euro./ajx/mis