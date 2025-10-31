DAX24.018 -0,4%Est505.682 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,73 ±0,0%Gold4.003 -0,9%
Aktienkurs aktuell

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank stabilisiert sich am Vormittag

31.10.25 09:22 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Deutsche Bank-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,80 EUR -0,27 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 31,15 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Bei 31,30 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,12 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.947 Deutsche Bank-Aktien.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 3,29 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,23 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 33,38 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
