Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Deutsche Bank im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Vormittag

30.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 31,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,87 EUR -0,10 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 31,28 EUR. Bei 31,49 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 346.636 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 2,97 Prozent wieder erreichen. Bei 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 105,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 33,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,82 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.10.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.10.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
29.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

