Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Mittag zu
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 30,59 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 30,59 EUR. Bei 30,97 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 30,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.008.197 Stück gehandelt.
Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,31 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,23 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,75 EUR.
Am 24.07.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,92 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Slava2009 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
