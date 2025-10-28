Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 29,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,13 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 713.208 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 32,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,80 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,23 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,75 EUR aus.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,92 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

