Aktienkurs aktuell

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag freundlich

27.10.25 12:04 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag freundlich

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 29,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,02 EUR 0,11 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 29,08 EUR zu. Bei 29,20 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 29,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 951.369 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,21 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 47,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 31,75 EUR.

Am 24.07.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,82 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

