Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Deutsche Bank im Blick

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag auf grünem Terrain

24.10.25 16:08 Uhr

24.10.25 16:08 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 28,91 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
28,94 EUR 0,20 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 28,91 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 28,96 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.143.158 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 32,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 11,41 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,23 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 89,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 31,75 EUR.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 15,03 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie minimal schwächer: Aktienrückkauf in Millionenhöhe beendet

KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash

Aktien von Commerzbank, Deutscher Bank & Co. tiefrot: US-Bankenängste belasten auch in Europa

mehr Analysen