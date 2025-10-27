DAX24.277 +0,2%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1633 ±0,0%Öl65,39 -0,5%Gold4.037 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Gerresheimer A0LD6E Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Bitcoin im Fokus
Top News
Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
So bewegt sich Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

27.10.25 09:22 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 28,97 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
28,95 EUR 0,05 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 28,97 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 28,96 EUR. Bei 29,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 212.822 Aktien.

Bei 32,21 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 11,18 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,23 EUR am 31.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,75 EUR an.

Am 24.07.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,42 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Deutsche Bank-Aktie minimal schwächer: Aktienrückkauf in Millionenhöhe beendet

KI-Blase an der Börse um NVIDIA-Aktie und Co. - Darum erwartet Sorokin einen Crash

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen