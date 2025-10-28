DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,46 -3,0%Nas23.856 +0,9%Bitcoin98.393 +0,4%Euro1,1663 +0,1%Öl64,30 -2,2%Gold3.952 -1,0%
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Wie viel Anleger mit einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren verdient hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren verdient hätten
Stellar: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht Stellar: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Amadeus Fire nach neun Monaten mit Verlust - Jahresziel bestätigt

28.10.25 19:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus Fire AG
53,70 EUR 0,60 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire ringt weiter mit einer schwachen Nachfrage. In den ersten neun Monaten des Jahres sei der Umsatz um 17,9 Prozent auf 277,2 Millionen Euro gesunken, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Das operative Ergebnis nach Ertragsteuern sackte von 32,5 auf 4,5 Millionen Euro ab. Unter dem Strich liege der Verlust nach neun Monaten bei 500.000 Euro. Vor einem Jahr hatte Amadeus noch einen Gewinn von 26 Millionen Euro ausgewiesen. Je Aktie ergebe sich ein Verlust von neun Cent nach einem Gewinn von 4,79 Euro ein Jahr zuvor. Auf Tradegate büßte die Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss rund zwei Prozent ein.

Der Ausblick auf die potenzielle wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland für den Rest des Jahres 2025 bleibe schwach, hieß es weiter. Der Vorstand erwarte keine wesentliche Änderung oder Dynamik. Im dritten Quartal sei die geschäftliche Entwicklung sowohl in den Personaldienstleistungen als auch in der Weiterbildung im Rahmen der Erwartungen des Vorstands verlaufen. Die Jahresprognose 2025 bestätigte der Konzern./jha/he

Nachrichten zu Amadeus Fire AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Amadeus Fire AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
24.07.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
26.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
17.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
07.05.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
mehr Analysen