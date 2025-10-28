NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.266 Punkte

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Amadeus Fire sind am Dienstag nachbörslich rund 2 Prozent tiefer gestellt worden, nachdem der Personaldienstleister am Abend für die ersten neun Monaten einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet hatte.

