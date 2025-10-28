NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.266 Punkte
DOW JONES--Amadeus Fire sind am Dienstag nachbörslich rund 2 Prozent tiefer gestellt worden, nachdem der Personaldienstleister am Abend für die ersten neun Monaten einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet hatte.
===
XDAX* DAX Veränderung
21.35 Uhr 17.30 Uhr
24.266 24.279 -0,0%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2025 16:35 ET (20:35 GMT)
Nachrichten zu Amadeus Fire AG
Analysen zu Amadeus Fire AG
