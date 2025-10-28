DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.939 -1,1%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,45 -2,0%Gold3.952 -1,0%
NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.266 Punkte

28.10.25 21:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus Fire AG
53,70 EUR 0,60 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Amadeus Fire sind am Dienstag nachbörslich rund 2 Prozent tiefer gestellt worden, nachdem der Personaldienstleister am Abend für die ersten neun Monaten einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet hatte.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.35 Uhr 17.30 Uhr

24.266 24.279 -0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 16:35 ET (20:35 GMT)

Nachrichten zu Amadeus Fire AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Amadeus Fire AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
24.07.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
26.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
17.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
07.05.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.12.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
20.10.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
21.07.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
21.04.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
16.02.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
mehr Analysen