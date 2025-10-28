Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 57,02 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Operativ seien die Ergebnisse stark, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Schwachpunkt blieben die Gewerbeimmobilien (CRE) in den USA, hier gebe es einige Fragen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
30,07 €
|Abst. Kursziel*:
16,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,42%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|11:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|10:11
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|10:11
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|11:41
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:31
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.