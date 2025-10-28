DAX 24.274 +0,0%ESt50 5.729 +0,4%MSCI World 4.426 +0,0%Top 10 Crypto 15,40 +2,6%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.160 +0,2%Euro 1,1645 -0,1%Öl 64,49 +0,1%Gold 4.028 +2,2%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
UBS AG bescheinigt Neutral für MTU Aero Engines-Aktie
ETH-Transfer in Millionenhöhe: Verkauft die Ethereum Foundation ihre Reserven?
Deutsche Bank Aktie

30,59 EUR +0,98 EUR +3,31 %
STU
35,41 USD +1,47 USD +4,33 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 57,02 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank Overweight

10:11 Uhr
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank AG
30,59 EUR 0,98 EUR 3,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Operativ seien die Ergebnisse stark, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Schwachpunkt blieben die Gewerbeimmobilien (CRE) in den USA, hier gebe es einige Fragen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,07 €		 Abst. Kursziel*:
16,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
30,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,42%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

