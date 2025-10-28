DAX24.246 -0,3%Est505.697 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,66 -1,7%Gold3.903 -2,2%
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag um Nulllinie

28.10.25 09:22 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag um Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Mit einem Kurs von 29,17 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Bank-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 29,17 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 29,20 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,06 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,13 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 93.453 Deutsche Bank-Aktien.

Bei einem Wert von 32,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 10,42 Prozent wieder erreichen. Bei 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,82 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,42 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,59 Mrd. EUR gelegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

