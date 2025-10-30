Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag nahe Nulllinie

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 31,08 EUR bewegte sich die Deutsche Bank-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 31,08 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,49 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.720.941 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,21 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 3,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 104,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,25 EUR.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,42 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,95 EUR je Aktie aus.

