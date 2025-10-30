Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 31,10 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,10 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,49 EUR zu. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.213.244 Deutsche Bank-Aktien.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 3,59 Prozent Luft nach oben. Am 31.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,23 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15,03 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,95 EUR je Aktie.

