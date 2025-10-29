Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochnachmittag

Deutsche Bank im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 31,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 31,00 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 31,65 EUR. Mit einem Wert von 30,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 7.094.095 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,21 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,23 EUR ab. Mit Abgaben von 50,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 32,63 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

