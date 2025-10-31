Gewinn von Intesa Sanpaolo sinkt bei schwächeren Erträgen
Werte in diesem Artikel
Von Elena Vardon
DOW JONES--Intesa Sanpaolo hat im dritten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Niedrigere Zinssätze schmälerten die Erträge. Italiens größte Bank nach Bilanzsumme bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr.
Der Nettogewinn sank auf 2,37 Milliarden Euro von 2,40 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis lag leicht über den Schätzungen von Analysten aus einer Visible-Alpha-Umfrage, die einen Wert von 2,34 Milliarden Euro prognostiziert hatten.
Die Erträge fielen von 6,80 Milliarden Euro auf 6,64 Milliarden Euro und verfehlten damit den vom Konsens erwarteten Wert von 6,69 Milliarden Euro. Ein Anstieg der Provisionserträge wurde durch einen Rückgang des Zinsüberschusses - der Differenz zwischen den Einnahmen aus Krediten und den Einlagenzinsen - gedämpft, der bei 3,68 Milliarden Euro lag.
Intesa Sanpaolo teilte mit, dass sie auf Kurs sei, ihre kürzlich angehobene Prognose für einen Nettogewinn von "deutlich über" 9 Milliarden Euro in diesem Jahr zu erreichen.
Dies schließe Maßnahmen ein, die sie als Managementmaßnahmen zur Stärkung der Nachhaltigkeit ihrer Ergebnisse beschreibt. Die Bank hat keine Einzelheiten dazu genannt, was diese Maßnahmen beinhalten. In der Regel handelt es sich dabei jedoch um Rückstellungen für Umstrukturierungen, den Abbau von Personal oder die Bildung von Rücklagen für Kreditausfälle.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 31, 2025 08:52 ET (12:52 GMT)
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:21
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.2025
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:21
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:11
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.2024
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.2023
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.2023
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.08.2023
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.2020
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.2020
|Intesa Sanpaolo Reduce
|Oddo BHF
|26.03.2020
|Intesa Sanpaolo Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.2020
|Intesa Sanpaolo verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.2020
|Intesa Sanpaolo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intesa Sanpaolo S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen