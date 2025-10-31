DAX23.972 -0,6%Est505.665 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,16 +1,1%Nas23.870 +1,2%Bitcoin95.821 +2,5%Euro1,1538 -0,3%Öl65,15 +0,7%Gold4.015 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Apple 865985 BYD A0M4W9 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Talkspace Inc.: Canaccord sieht nach robusten Quartalszahlen 92 % Kurspotenzial! Talkspace Inc.: Canaccord sieht nach robusten Quartalszahlen 92 % Kurspotenzial!
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Gewinn von Intesa Sanpaolo sinkt bei schwächeren Erträgen

31.10.25 13:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,54 EUR -0,17 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Elena Vardon

DOW JONES--Intesa Sanpaolo hat im dritten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Niedrigere Zinssätze schmälerten die Erträge. Italiens größte Bank nach Bilanzsumme bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr.

Wer­bung

Der Nettogewinn sank auf 2,37 Milliarden Euro von 2,40 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis lag leicht über den Schätzungen von Analysten aus einer Visible-Alpha-Umfrage, die einen Wert von 2,34 Milliarden Euro prognostiziert hatten.

Die Erträge fielen von 6,80 Milliarden Euro auf 6,64 Milliarden Euro und verfehlten damit den vom Konsens erwarteten Wert von 6,69 Milliarden Euro. Ein Anstieg der Provisionserträge wurde durch einen Rückgang des Zinsüberschusses - der Differenz zwischen den Einnahmen aus Krediten und den Einlagenzinsen - gedämpft, der bei 3,68 Milliarden Euro lag.

Intesa Sanpaolo teilte mit, dass sie auf Kurs sei, ihre kürzlich angehobene Prognose für einen Nettogewinn von "deutlich über" 9 Milliarden Euro in diesem Jahr zu erreichen.

Wer­bung

Dies schließe Maßnahmen ein, die sie als Managementmaßnahmen zur Stärkung der Nachhaltigkeit ihrer Ergebnisse beschreibt. Die Bank hat keine Einzelheiten dazu genannt, was diese Maßnahmen beinhalten. In der Regel handelt es sich dabei jedoch um Rückstellungen für Umstrukturierungen, den Abbau von Personal oder die Bildung von Rücklagen für Kreditausfälle.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 08:52 ET (12:52 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intesa Sanpaolo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intesa Sanpaolo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

DatumRatingAnalyst
14:21Intesa Sanpaolo OutperformRBC Capital Markets
14:11Intesa Sanpaolo OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Intesa Sanpaolo BuyUBS AG
15.10.2025Intesa Sanpaolo OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025Intesa Sanpaolo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14:21Intesa Sanpaolo OutperformRBC Capital Markets
14:11Intesa Sanpaolo OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Intesa Sanpaolo BuyUBS AG
15.10.2025Intesa Sanpaolo OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025Intesa Sanpaolo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Intesa Sanpaolo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.05.2024Intesa Sanpaolo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2023Intesa Sanpaolo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023Intesa Sanpaolo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.08.2023Intesa Sanpaolo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2020Intesa Sanpaolo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.2020Intesa Sanpaolo ReduceOddo BHF
26.03.2020Intesa Sanpaolo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2020Intesa Sanpaolo verkaufenJefferies & Company Inc.
04.02.2020Intesa Sanpaolo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intesa Sanpaolo S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen