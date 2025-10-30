Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 59,37 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die starken Quartalsergebnisse an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 18:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
31,06 €
|Abst. Kursziel*:
15,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
31,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,74%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:01
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08:01
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08:01
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.