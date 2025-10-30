DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.383 +0,0%Top 10 Crypto 15,18 +1,2%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.742 +1,3%Euro 1,1561 -0,1%Öl 64,90 +0,3%Gold 4.017 -0,5%
Deutsche Bank Aktie

Marktkap. 59,37 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank Overweight

08:01 Uhr
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank AG
31,11 EUR 0,02 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die starken Quartalsergebnisse an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 18:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,06 €		 Abst. Kursziel*:
15,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
31,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,74%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

08:01 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.10.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
29.10.25 Deutsche Bank Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Rüstungs-Boom Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co. Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 36 Euro - 'Overweight'
finanzen.net Deutsche Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag nahe Nulllinie
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Deutsche Bank Q3 Earnings Rise Y/Y, Provisions Decline Y/Y
Zacks Deutsche Bank (DB) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
Cointelegraph Crypto ETP season? Safello, Deutsche Digital Assets to launch first TAO ETP on SIX Swiss Exchange
Financial Times Deutsche Bank reports record third-quarter profits as trading booms
RTE.ie Deutsche Bank posts surprise rise in quarterly profit
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
