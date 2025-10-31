Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Freitagmittag schwächer

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 30,93 EUR nach.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 30,93 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 30,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,27 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 810.882 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,16 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2024 bei 15,23 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 33,38 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,82 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 15,11 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,96 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

