Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 30,66 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 30,66 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,45 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,27 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.668.798 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,33 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,38 EUR an.

Am 29.10.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,91 Prozent zurück. Hier wurden 15,11 Mrd. EUR gegenüber 16,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,96 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.

Deutsche Bank-Aktie profitiert: Erwartungen übertroffen - Rendite auf Zielkurs

Deutsche Bank-Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Bank-Aktie