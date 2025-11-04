DAX23.816 -1,3%Est505.618 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,06 -1,2%Gold3.995 -0,2%
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Mittag

04.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 30,84 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 30,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 30,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,89 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 791.376 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 32,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Mit einem Zuwachs von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,30 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 50,40 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,38 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.10.2025 vor. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,01 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

