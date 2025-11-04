Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 31,32 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 31,32 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,63 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,89 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.547.872 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,38 EUR.

Am 29.10.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,01 EUR im Jahr 2025 aus.

