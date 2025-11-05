DAX23.821 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,51 +0,3%Gold3.962 +0,8%
Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Mittwochmittag ein

05.11.25 12:04 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Mittwochmittag ein

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 31,23 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,29 EUR 0,04 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 31,23 EUR abwärts. Bei 31,08 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 770.836 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 32,21 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 3,15 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,30 EUR am 27.11.2024. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 104,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 33,38 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 15,11 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 16,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Slava2009 / Shutterstock.com

