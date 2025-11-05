Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Nachmittag Verluste

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 31,33 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 31,33 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 31,05 EUR. Bei 31,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.368.393 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,30 EUR am 27.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 33,38 EUR angegeben.

Deutsche Bank veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

