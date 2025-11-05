DAX24.049 +0,4%Est505.670 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +3,3%Nas23.555 +0,9%Bitcoin90.121 +1,8%Euro1,1482 ±-0,0%Öl63,72 -1,0%Gold3.984 +1,3%
AR-Chef der Deutschen Bank Wynaendts für weitere Amtszeit nominiert

05.11.25 17:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,59 EUR 0,34 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat seinen Vorsitzenden Alexander Wynaendts einstimmig für eine weitere vierjährige Amtszeit nominiert. Er werde sich bei der Hauptversammlung 2026 zur Wiederwahl stellen, teilte die Deutsche Bank mit. Der entsprechende Wahlvorschlag werde wie üblich mit Einberufung der HV im Frühjahr 2026 unterbreitet.

Wynaendts leitet den Aufsichtsrat der Bank seit Mai 2022, seine erste Amtszeit läuft damit im kommenden Jahr aus.

Vor seinem Wechsel zur Deutschen Bank war Wynaendts von 2008 bis 2020 Vorstandsvorsitzender des niederländischen Versicherungskonzerns Aegon NV.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 11:27 ET (16:27 GMT)

