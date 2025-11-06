ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Commerzbank auf 36 Euro - 'Sector Perform'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 33 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Aufgrund unerwartet guter Ertragstrends im Firmenkundengeschäft habe sie ihre Prognosen für den Vorsteuergewinn des Geldhauses erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sie den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft verlagert./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:01 / EST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:01
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|11:11
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:01
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen