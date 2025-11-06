DAX24.001 -0,2%Est505.661 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,15 +0,9%Gold4.013 +0,8%
Commerzbank im Fokus

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Kurseinbußen

06.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 31,21 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,46 EUR -1,07 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 31,21 EUR ab. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 529.900 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 23,04 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 55,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,964 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,25 EUR an.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Commerzbank am 11.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,52 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
10:16Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
10:11Commerzbank HoldWarburg Research
09:26Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:16Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
10:11Commerzbank HoldWarburg Research
09:26Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

