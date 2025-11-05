Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 32,08 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 32,08 EUR ab. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,06 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 457.372 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. 19,70 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 130,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,964 EUR belaufen. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 31,25 EUR.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Commerzbank die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,52 EUR je Aktie belaufen.

