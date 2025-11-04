DAX23.791 -1,4%Est505.606 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1521 ±-0,0%Öl64,16 -1,1%Gold4.000 -0,1%
Notierung im Blick

Commerzbank Aktie News: Commerzbank verbilligt sich am Dienstagvormittag

04.11.25 09:23 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank verbilligt sich am Dienstagvormittag

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 31,59 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,75 EUR -0,33 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 31,59 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 31,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,67 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 156.758 Aktien.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 21,56 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 56,00 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,964 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,25 EUR aus.

Commerzbank veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Commerzbank die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

