So entwickelt sich Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Montagmittag nordwärts

03.11.25 12:05 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Montagmittag nordwärts

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 32,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,03 EUR 0,52 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,9 Prozent auf 32,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 32,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 762.724 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 19,63 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 56,70 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,964 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,25 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.08.2025. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,52 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Nachrichten zu Commerzbank

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
