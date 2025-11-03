Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 31,88 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 31,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 32,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,45 EUR. Zuletzt wechselten 1.366.118 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 20,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 56,40 Prozent wieder erreichen.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,964 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie gewinnt: Niedrigere Kapitalanforderungen treiben an

UniCredit-Aktie im Minus: Knapp 30 Prozent an griechischer Alpha Bank gesichert

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren