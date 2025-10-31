Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag ohne große Veränderung

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Commerzbank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,29 EUR.

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,29 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 31,69 EUR. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 31,19 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 31,37 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 468.460 Aktien.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 55,58 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,964 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,25 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,14 Mrd. EUR.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Commerzbank die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

