DAX24.113 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.698 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,94 +0,1%Gold4.005 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Blick auf Aktienkurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Nachmittag fester

30.10.25 16:08 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 31,17 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,11 EUR -0,08 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 31,17 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.297.452 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,40 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 23,20 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 13,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,41 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,964 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,25 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,52 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank und Co.: Deutsche Bankenwerte fester

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren eingebracht

UniCredit-Aktie verliert trotzdem: Großbank überrascht mit Gewinnplus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Commerzbank AG

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Commerzbank HoldWarburg Research
16.10.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen