Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 31,17 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 31,17 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.297.452 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,40 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 23,20 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 13,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,41 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,964 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,25 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,52 EUR je Commerzbank-Aktie.

